Italia fuori dai Mondiali di calcio: giocatori scarsi e privi di talento

Dopo aver visto l'Italia calcistica fare l'ennesima figura ridicola, venendo buttata fuori per la seconda volta consecutiva dai Mondiali di calcio, questa volta perdendo addirittura in casa con la Macedonia, mi rendo sempre più conto di quanto casuale sia stata la vittoria agli europei, con giocatori davvero scarsi e privi di talento, un allenatore così cupo e privo di ogni barlume di simpatia e umiltà che Dracula in confronto sembrava ilare e gioioso; non piaciamo a nessuno, capaci solo di autoincensarci, risultiamo insopportabili a tutti, qualche perché ce lo si sarebbe dovuto chiedere magari ogni tanto... non solo nello sport, ma in qualsiasi contesto; ora, dopo questa ennesima disfatta, troveremo sicuramente qualche capro espiatorio esterno che lavi ogni nostra colpa e responsabilità; intanto gli altri vanno avanti, mentre noi rimaniamo a casa come poveri grami senza dignità; tanto ci basterà per la millesima volta aprire la bocca a vanvera per continuare ad autodefinirci i migliori.



Riccardo Gritti

Venezia