Caccia, associazioni venatorie e calo demografico dei cacciatori

Avrei alcune osservazioni in materia al calo demografico dei cacciatori in Italia. Il fatto è dovuto secondo me al comportamento di tutte le associazioni venatorie. Andiamo un po' per ordine: io ho la licenza di caccia da 42 anni, e posso dire che ne ho visti tanti di cambiamenti in materia venatoria. Ho visto nascere nuove associazione venatorie, ho visto tanti comportamenti falsi da tutte! Se andiamo avanti con questo sistema, la fine della caccia lo decidono tutte le associazioni venatorie, e mi complimento con tutti per il loro operato. Io mi permetto di dare un consiglio utile per tutte le associazioni venatorie, di finire di fare politica! Ma di fare subito un consorziamento unico! E che la Conavi che raggruppa tutte le associazioni venatorie... diventi referente unico per tutti con un Presidente per tutte!



Giovanni Bertaglia

Valliera di Adria (RO)