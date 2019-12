L'autonomia delle regioni ricche del Nord è un vantaggio anche per il Sud

Se l'autonomia delle regioni ricche consentirà gli aiuti al Sud, senza interferenze romane, sarà anzitutto un vantaggio per il Sud. Sarà evitato il malefico filtro che succhia a favore dei gruppi di potere la linfa vitale della nazione. Con tentacoli ovunque e non sto parlando solo della Mafia. Saranno concordati oculatamente con efficienza e puntualità, sostegni a cio che le regioni meridionali sanno produrre meglio. E questo nell'interesse di tutta l'Italia. Con questa premessa si deve valutare positivamente l'autonomia delle regioni del Nord che potranno collaborare con il Sud senza concedere onerosi privilegi. Sarebbe vantaggio per tutti.



