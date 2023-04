Auto elettriche, diciamo tutta la verità: inquinano eccome

Auto elettriche di che? È risaputo che un'automobile elettrica necessita di una batteria molto potente e per realizzarla bisogna cercare i minerali rari la cui estrazione è molto inquinante. Addirittura vengono tagliati milioni di alberi per la ricerca dei minerali sotterranei, necessitano poi macchinari per l'estrazione e naturalmente per il trasporto, per non parlare dello smaltimento dei rifiuti e dei materiali non riciclabili annessi e connessi. Pertanto tutto il chiasso e le regole europee per arrivare alle auto elettriche (come dimostrato super inquinanti) mi sembra una forzatura di chi senza se o senza ma vuol far girare il mondo a suo piacimento.



Rimo Dal Toso

Padova