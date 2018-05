Intervento all'anca, grazie allo staff del dottor Bisinella

​Carissimo Direttore,

sono una lettrice di settantun'anni, cresciuta a “pane, latte & Gazzettino” a colazione. Già qualche anno fa ebbi occasione di scriverLe per testimoniare come in Veneto abbiamo un'eccellenza nel campo dell'Ortopedia e Traumatologia, che da qualche anno si è trasferita all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, a Schiavonia (Padova).



Mi sono recata, per un intervento all'anca, il 21 marzo scorso e, anche questa volta, sono stata operata dal dottor Gianluca Bisinella, primario di Ortopedia, di grandissima professionalità e preparazione al quale vorrei dire (rubando le parole a Eros Ramazzotti): “Grazie di esistere!”. E vorrei ringraziare anche tutto il personale medico e paramedico del reparto che si è dimostrato infaticabile, responsabile, preparato e soprattutto umano.



Paola Calore

Arquà Petrarca

