Gli Alpini e le "accuse" dell'on. Moretti: lezioni di stile dai politici? Giammai

Caro Gazzettino,

in riferimento alle incredibili accuse della europarlamentare vicentina Alessandra Moretti (Pd) che generalizza criticando in un post le Penne nere ("... quei 150 che hanno molestato le donne a Rimini non vanno chiamati uomini ma bestie...") , a differenza degli Alpini, campioni mondiali di efficienza, serietà, volontariato, generosità, simpatia e altruismo, credo che da parte dei politici - specie italiani - un po' di vergogna nel fare questo tipo di battaglia dovrebbero averla.

Luciano Dissegna

Romano d'Ezzelino (Vi)