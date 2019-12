Venezia, acque alte forse, disdette certe: è ora che qualcuno si muova

Egregio direttore,



apprendo da molti comunicati stampa che a seguito dell’acqua alta eccezionale di novembre le attività turistiche di Venezia hanno avuto un tasso di disdette e mancate prenotazioni senza precedenti che alcuni dicono avvicinarsi all’80%.

E questo oltretutto per periodi nei quali non si prevedono fenomeni particolari.

Mi domando se il Comune di Venezia e l’Azienda di Promozione Turistica, data la gravità della cosa per l’economia cittadina non avrebbero il preciso dovere di attivarsi con una campagna di comunicazione o almeno con opportuni comunicati stampa per informare i turisti potenziali sulla reale situazione che non è affatto preoccupante per i visitatori.

Il clamore e le immagini spettacolari dei media ad esempio non evidenziano che, cosa nota ai veneziani, il fenomeno anche nei momenti più gravi, dura poche ore e non impedisce di visitare la città.

Spero che le autorità preposte si attivino rapidamente per rimediare a questa gravissima mancanza.



ing. Ernesto Mazzorin Ultimo aggiornamento: 22:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA