Se le banconote venissero abolite, le disuguaglianze sociali peggiorerebbero

Ecco quanto successo allo sportello Actv davanti alla stazione di Santa Lucia a Venezia



- Io: Buongiorno. Per cortesia mi può caricare 10 corse sulla mia Carta Venezia? (pongo una banconota da 20 euro sotto la finestra)- Cassiera (scocciata): Non abbiamo contanti; ma non ha un bancomat o una carta di credito?- Io: Vorrei usare contanti (non mi muovo e la cassiera mi fissa indignata negli occhi e scuote la testa poi trova subito il resto e me lo da)Non do colpa alla cassiera perché temo sia un mandato aziendale che scoraggia l'uso di contanti. Questo modo disi dice dovrebbe aumentare la convenienza per i consumatori, ridurre i costi per le imprese e l'evasione fiscale. Dovrebbe, in teoria In realtà però, questa modalità equivale a una negazione del servizio per iSe si adotta questa modalità, la disuguaglianza economica peggiorerà drasticamente. Se gli acquisti da smartphone diventano la modalità standard per effettuare transazioni, tutti coloro che non possono permettersi (o che non vogliono) uno smartphone saranno puniti ingiustamente.