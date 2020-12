Zone rosse e arancioni, 8 regioni e l'Alto Adige cambiano colore. Campania arancione, Emilia e Puglia gialle

Il semaforo delle regioni italiane cambia ancora a partire dal 6 dicembre. Marche, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Umbria ed Emilia Romagna da domenica tornano in zona gialla. In Emilia Romagna l'indice Rt scende sotto 1, a 0,99, ma aumenta il numero delle persone ricoverate: in terapia intensiva ci sono 248 pazienti, tre in più, e negli altri reparti Covid sono 2.717, 49 in più. «L'Italia si sta lentamente decolorando e questo riflette che in qualche modo un pò in tutti i paesi Ue l'epidemia sta cominciando a decrescere». Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.

APPROFONDIMENTI POLITICA Campania zona arancione da domenica: cosa cambia. De Luca:... IL REPORT Covid, rapporto Iss: Rt sotto 1 in 16 regioni. Calabria, Sardegna e... LA POLEMICA Bertolaso attacca Conte: «Governo continua a chiamarla... LA SPERIMENTAZIONE Covid, soffiare in una cannuccia per scoprire se si è... VENEZIA Luca Zaia: «Spostamenti tra comuni, governo ci ripensi. La... POLITICA Dpcm, Luca Zaia: «Il provvedimento non è tutto da... POLITICA Nuovo dpcm: le regole per la Vigilia, Natale e Capodanno

Cosa cambia

Le novità principali riguardano l'allentamento delle restrizioni sl commercio e la didattica nelle scuole che torna in presenza.

Nelle Marche hanno già firmato un'ordinanza regionale, valida sino al 15 gennaio 2021, nella quale si sospendono già da questo weekend le misure restrittive riguardanti il commercio. L'ordinanza, inoltre, non prevede più a partire dal 9 dicembre la didattica a distanza per le scuole secondarie di primo grado le cui lezioni, dunque, torneranno in presenza.

Anche in Umbria scompaiono le restrizioni sul commercio. È stata già firmata oggi un'ordinanza regionale, valida sino al 15 gennaio 2021. Rimarranno in vigore i provvedimenti contenuti nel nuovo Dpcm. Per ciò che concerne i locali commerciali di vicinato, medie e grandi superfici, nonché i centri commerciali e strutture similari, la regione Umbria fornisce precise linee guida riguardanti numero massimo e modalità di accesso dell'utenza, gestione del personale, norme comportamentali, sanificazione, informazione all'utenza e altri aspetti. L'ordinanza, inoltre, non prevede più a partire dal 9 dicembre la didattica a distanza per le scuole secondarie di primo grado le cui lezioni, dunque, torneranno in presenza. L'ente «raccomanda alle aziende che gestiscono servizi di trasporto la verifica del rigoroso rispetto del coefficiente di riempimento pari al 50% della capienza massima, e alle istituzioni scolastiche ed agli enti locali, ognuno per le proprie competenze, di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa e misure necessarie ed idonee al fine di evitare assembramenti».

Rinnovate, inoltre, alcune misure già adottate come il divieto di svolgere attività all'aperto o al chiuso da parte di associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce nei centri e circoli sportivi pubblici e privati. Sospese anche tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali. È sospeso per il medesimo periodo, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto, lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale.

In Emilia Romagna il presidente Bonaccini scrive: «Poco fa ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l'Emilia-Romagna tornerà in zona gialla. Decisione che il ministro formalizzerà in una nuova ordinanza che firmerà nelle prossime ore. Ancora oggi e domani saremo quindi in zona arancione e passata la mezzanotte di sabato saremo in zona gialla». «Le restrizioni di queste tre settimane hanno dunque pagato - sottolinea il governatore -, ma dobbiamo continuare a essere responsabili e rispettare le regole perché l'impegno di tutti per frenare la pandemia deve proseguire, per proteggere la salute di ciascuno, a partire dalle persone più fragili, e aiutare le strutture sanitarie e sociosanitarie, medici, infermieri, operatori, che ogni giorno continuano a fare il loro lavoro in maniera encomiabile».

In Friuli Venezia Giulia diventa gialla dopo tre settimane. Intanto tornano a crescere i nuovi contagi. Oggi il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha emesso un'ordinanza di «divieto di ingresso e uscita» dalla ex caserma Cavarzerani di Udine, a seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di due casi di positività al Covid-19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati nella struttura. L'ordinanza di fatto ha trasformato l'ex caserma in «zona rossa». Infine sul fronte delle terapie per fronteggiare l'emergenza sanitaria, come affermato dal vice governatore del Fvg con delega alla salute, Riccardo Riccardi, «a oggi tutte le richieste trasfusionali di plasma immune provenienti dai reparti Covid del Friuli Venezia Giulia sono state evase, trattando quattro pazienti, di cui uno a Trieste e tre a Udine». «La raccolta di plasma da donatori di sangue periodici guariti dal coronavirus nella nostra regione - ha evidenziato Riccardi - prosegue normalmente attraverso specifici protocolli, con le dosi reperite che sono conservate al Centro unico regionale di produzione emocomponenti di Palmanova (Udine)».

Il bollettino dei contagi ---- scarica il pdf

Da rosse ad arancioni

La Toscana invece diventa zona arancione a partire dalla mezzanotte fra sabato 5 e domenica 6 dicembre. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, precisando «Stiamo predisponendo un'ordinanza per interpretare al meglio il nuovo Dpcm». Passano da zona rossa a zona arancione la Campania, la Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Restano arancioni

Restano in vigore i provvedimenti restrittivi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

Tre Regioni invece sono classificate a rischio alto da 3 o più settimane consecutive: Calabria (a titolo precauzionale poichè non valutabile), Puglia e Sardegna. Questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale. Lo rileva la bozza del monitoraggio Iss-ministero Salute.

Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA