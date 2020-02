Ultraleggero precipita a Venezia: muore il pilota, terzo incidente in un mese

Il velivolo cade e finisce a ridosso di una abitazione: tragedia a San Stino di Livenza, Venezia. L'incidente è accaduto verso le 18.30 in prossimità di via Fosson, non distante dall'aviosuperfice del Parco Livenza. Un ultraleggero, un Delta, è precipitato, finendo contro una abitazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari del Suem e i carabinieri. Purtroppo per il pilota non c'è stato niente da fare: è deceduto nel terribile impatto.

TRE CASI IN MENO DI UN MESE

L'incidente avvenuto stasera nel Veneziano - che vede un velivolo precipitare e schiantarsi contro un'abitazione o le sue pertinenze - è il secondo in meno di un mese in Veneto, mentre è il terzo se si conta l'incidente nel Veronese, che ha visto un Cessna finire nell'Adige.



IL PRECEDENTE A META' MAGGIO NEL TREVIGIANO

A metà maggio un ultraleggero si era schiantato contro una casa in via Giorgione, erano morte sul colpo le due persone che erano a bordo: Mario Ceccato (il pilota), 70 anni, di Pederobba, e Juri Bortoli, nato nel 1972, residente a Montebelluna, che stava prendendo lezioni di volo per diventare pilota. Il velivolo (Asso per Jewel) era sceso in picchiata, senza controllo, finendo contro una parete della casa, e infine su un terrazzo al primo piano della stessa abitazione. L'ultraleggero era decollato dall'aviosuperficie di Caerano, probabile una avaria.

E NEL VERONESE IL GIORNO DOPO UN CESSNA FINISCE NELL'ADIGE

Un aereo monomotore, Cessna 210 (non ultraleggero come sembrava in un primo momento) è precipitato poco dopo le 17 del 17 maggio nel fiume Adige in località Settimo, una zona del comune di Pescantina in provincia di Verona. A bordo del velivolo c'erano il pilota e un passeggero, sbalzati fuori e finiti in acqua, poi trascinati in parte dalla corrente, ma quindi recuperati dai soccorritori e ricoverati per precauzione (codice giallo, non gravi).

