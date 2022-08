Venezia, ordigno bellico esplode in casa: un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito grave. È questo il bilancio dell'esplosione di un ordigno bellico. L'incidente è avvenuto in un'abitazione di San Stino di Livenza, piccolo comune in provincia di Venezia in Veneto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco arrivati da San Donà e Motta di Livenza. I pompieri sono entrati all'interno dell'abitazione portando all'esterno il ferito.

Un altro uomo, a terra, è stato dichiarato morto dal medico del Suem. Il ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. L'esplosione è stata probabilmente causata dal disinnesco artigianale di un ordigno bellico. Non si conosce, al momento, l'identità delle vittime.