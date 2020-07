Coronavirus, in Veneto morti e ricoveri stabili ma 16 nuovi contagi

Coronavirus, il bollettino in Veneto di oggi, 12 luglio 2020. La notizia positiva è che nessuna variazione si registra per la situazione ospedaliera: 142 i ricoverati nei reparti, di cui 20 positivi, e 9 nelle terapie intensive, di cui 3 positivi. Ma i dati dei contagi sono in crescita. Sono 16 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo il Bollettino regionale, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 19.395. Il dato porta a un aumento delle persone attualmente positive (408, +10 rispetto a ieri), ma sono invariati i soggetti posti in isolamento fiduciario (1.298). I negativizzati crescono di 6 unità, a 16.948. Non cresce il numero di decessi, fermo a 2.039 di cui 1.435 negli ospedali.

