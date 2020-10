Covid Veneto, bollettino: 800 nuovi contagi, picco della seconda ondata. Nove i morti

Bollettino Covid di oggi in Veneto, dove il bilancio non è positivo rispetto ai giorni scorsi. Nella regione amministrata da Luca Zaia si registra l'aumento più alto di casi Covid in questa seconda ondata del virus, con 800 nuovi contagiati in 24 ore. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto. Il numero di infetti dall'inizio dell'epidemia (compresi guariti e vittime) sale a 35.851. Si contano anche 9 morti, che portano il dato dei morti a 2.256. Schizza verso l'alto il numero dei ricoveri: sono 467 oggi le persone nei reparti non critici, 44 più di ieri, e 52 i pazienti in terapia intensiva (+2). Sono in calo invece i soggetti in isolamento domiciliare, 13.809 (-442), dei quali 5.0103 positivi.

Ultimo aggiornamento: 11:54

