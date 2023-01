Valanga in Trentino, morta una escursionista e gravemente ferito un uomo: difficili le operazioni di recupero

Valanga in val Orsera, nei pressi del rifugio Caldenave, sul gruppo del Lagorai, in Trentino. Una donna è morta, mentre è gravemente ferito un uomo, che è stato individuato e raggiunto dai soccorritori. Le operazioni, a quanto si apprende, sono ancora in corso. L'allarme è scattato intorno alle 16.15 per il mancato rientro degli escursionisti. Gli operatori del Soccorso alpino hanno sorvolato l'area della valanga con l'elicottero di emergenza, individuando la persona ferita. A causa di un cambiamento del meteo, le operazioni di soccorso continuano unicamente da terra. Sono coinvolti gli operatori di diverse stazioni del Soccorso alpino.

Si presenta assai difficile l'intervento di soccorso sul Lagorai, dove nel pomeriggio una valanga ha travolto due escursionisti nei pressi del rifugio Caldenave, a 1.792 metri di quota. Sotto la slavina ha perso la vita una donna di 30 anni di Pergine Valsugana, mentre un uomo di 46 anni versa in gravi condizioni. I soccorritori hanno raggiunto il luogo dell'incidente, ma a causa delle condizioni meteo e del buio attualmente non sono ancora riusciti a riportare il ferito a valle. Il bollettino valanghe, dopo le nevicate di ieri, riportava un grado di pericolo marcato (3 su 5).