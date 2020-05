Ristoranti, bar: si riparte a distanza di un metro. Zaia: «Passata la nostra linea»

Nei bar e nei ristoranti, la distanza tra i clienti sarà ridotta a un metro. Soddisfatta la Lega. «Passa la linea che avevamo proposto, auspicato e sollecitato: da lunedì la distanza tra i clienti dei ristoranti e anche nelle spiagge potrà essere di un metro. Sono contento che abbia prevalso il buonsenso, grazie alla spinta della Lega. Ora, ottenuto questo primo risultato, è fondamentale essere al fianco dei nostri imprenditori, commercianti, titolari di attività, di tante famiglie lasciate nell'incertezza e senza adeguato sostegno. È necessario che il governo si renda conto che senza commercio, ristorazione, botteghe, servizi, le nostre città perdono l'anima e diventano deserto». Così il deputato della Lega Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega e commissario della Liga Veneta.

Sul tema ha preso la parola anche il governatore della regione Veneto Luca Zaia: «Separazione tra clienti nei ristoranti? Un metro con le linee guida del Veneto. Ieri è stata una giornata campale. L'intesa di chiusura della riunione con il Governo è quella che le linee guida della Regione fanno base giuridica, sono state recepite e sono nel Dpcm. Ora aspettiamo il testo definitivo del decreto per pubblicare le nostre linee guida e l'ordinanza. Noi siamo pronti e lo siamo da un pezzo. E' passata la nostra linea che se è un metro, è un metro per tutti. Prima c'erano situazioni paradossali rispetto alle distanze: si autorizzano due operai a lavorare a un metro di distanza senza mascherina, ma in spiaggia devi stare a 5 metri? ».



