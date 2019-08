© RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra mobile diha eseguito l'arresto di un uomo d'origine filippina per l' omicidio di una. Le indiagini hanno rivelato che il 43enne filippino è un ludopatico e che considerava la vittima responsabile delle sue perdite economiche.LEGGI ANCHE Reggio Calabria, tabaccaia uccisa: un fermato per omicidio premeditato Questo, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il principale movente dell'omicidio della donna uccisa ieri in pieno centro a Reggio Calabria. L'uomo, sul quale ora grava l'accusa di omicidio, si sarebbe introdotto nel negozio al momento della chiusura per poi aggredire a colpi di mannaia la tabaccaia.Gli agenti della sezione omicidi hanno sottolineato che questo folle atto è stato premeditato, in quanto il 43enne aveva portato con sé l'arma del delitto e dei vestiti di ricambio. Preziossissime le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno fornito agli agenti prove schiaccianti.