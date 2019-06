La nave

«L'Ue si fa viva solo quando c'è da batter cassa. Non vorrei ricorrere a non identificare i migranti che sbarcano in Italia così che se ne possano tranquillamente andare in altri Paesi europei». Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo sul caso Sea Watch.

Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa . So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo

Dovrebbe attraccare dopo le 20.30, appena sarà partito il traghetto diretto a Porto Empedocle, la nave Sea Watch che, forzando il blocco della Finanza è ormai davanti all'isola. L'unico approdo possibile, viste le dimensioni dell'imbarcazione, è il molo commerciale. Non è escluso, però, che i 42 migranti a bordo vengano prima trasferiti sulle motovedette della Capitaneria e portati a terra.

Salvini:

Il comandante ha deciso di entrare a Lampedusa? Sappia che l'autorizzazione allo sbarco non c'è, schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacra». Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini annunciando che non consentirà alla Sea Watch di approdare a Lampedusa. «Se in Europa esiste qualcuno ora li dimostri, se c'è governo ad Amsterdam con un pò di dignità lo dimostri», ha aggiunto il ministro.



«Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi», attacca su Facebook. «Se qualcuno pensa che le leggi sono barzellette pagherà fino in fondo», ha aggiunto.



«L'immigrazione non può essere gestita da navi fuorilegge: siamo pronti a bloccare qualunque tipo di illegalità. Chi sbaglia, paga. L'Europa? Assente, come sempre.







L'Italia tratta con l'Olanda: «Il governo olandese non può far finta di nulla: una nave battente bandiera dei Paesi Bassi ha ignorato i divieti e gli altolà e sta facendo rotta a Lampedusa. È una provocazione e un atto ostile: avevo già scritto al mio omologo olandese, e ora sono soddisfatto che l'Ambasciatore d'Italia all'Aja stia facendo un passo formale presso il governo dei Paesi Bassi. L'Italia merita rispetto: ci aspettiamo che l'Olanda si faccia carico degli immigrati a bordo».

«Il governo olandese non può far finta di nulla: una nave battente bandiera dei Paesi Bassi ha ignorato i divieti e gli altolà e sta facendo rotta a Lampedusa. È una provocazione e un atto ostile: avevo già scritto al mio omologo olandese, e ora sono soddisfatto che l'Ambasciatore d'Italia all'Aja stia facendo un passo formale presso il governo dei Paesi Bassi. L'Italia merita rispetto: ci aspettiamo che l'Olanda si faccia carico degli immigrati a bordo», dice Salvini.



Di Maio: Rivedere il trattato di Dublino

«L'Europa deve svegliarsi, ecco cosa penso. Penso che l'Europa debba aprire gli occhi, fare un tavolo e rivedere Dublino perché non è possibile che tutti i migranti continuino a sbarcare in Italia. Non abbiamo bombardato noi la Libia», ha sottolineato il vicepremier «L'Europa deve svegliarsi, ecco cosa penso. Penso che l'Europa debba aprire gli occhi, fare un tavolo e rivedere Dublino perché non è possibile che tutti i migranti continuino a sbarcare in Italia. Non abbiamo bombardato noi la Libia», ha sottolineato il vicepremier Luigi Di Maio Intanto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha dato «istruzioni all'Ambasciatore d'Italia all'Aja di fare, immediatamente, un passo formale presso il governo olandese» sul caso della Sea Watch. Lo riferisce la Farnesina in una nota.

L'Unione europea:

Ieri sera la Commissione Europea «ha ricevuto la richiesta di sostenere in modo proattivo la ricerca di una soluzione che faccia seguito» al possibile sbarco dei migranti a bordo della nave Sea Watch 3, al largo di Lampedusa. «Stiamo lavorando e siamo in contatto con più Stati membri». Lo dice la portavoce dell'esecutivo comunitario Natasha Bertaud, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La Commissione, precisa la portavoce, «non è nella posizione di designare un porto di sbarco», ma «è in grado di organizzare il seguito, una volta che lo sbarco venga deciso».



Zingaretti chiede incontro a Conte

Le chiedo un incontro urgente per discutere delle politiche sul tema dell'immigrazione e della gestione dei flussi. Credo siano temi da affrontare in maniera seria, responsabile e istituzionale evitando di offrire al Paese questo osceno teatrino indegno per un Paese civile». Lo scrive il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti in una lettera inviata al Presidente del Consiglio Conte sulla vicenda Sea Watch.

Il sindaco di Lampedusa:

Sulla nave Sea watch stiamo assistendo a una sceneggiata, e pure di pessimo gusto». Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che sta seguendo l'evolversi della situazione. «È una sceneggiata mediatica - dice il sindaco - Stanotte sono sbarcate otto persone e non c'è stato alcun porto chiuso. Come anche nei giorni precedenti. Poi, per 42 migranti che per 17 giorni stanno sulla nave, si sta scatenando il finimondo anche con implicazioni internazionali. Insomma, una sceneggiata di pessimo gusto».

Dovrebbe attraccare dopo le 20.30, appena sarà partito il traghetto diretto a Porto Empedocle. L'unico approdo possibile, viste le dimensioni dell'imbarcazione, è il molo commerciale. Non è escluso, però, che i 42 migranti a bordo vengano prima trasferiti sulle motovedette della Capitaneria e portati a terra. La nave non si è fermata nemmeno davanti alla motovedetta della Guardia di Finanza che l'ha raggiunta in acque territoriali. La Gdf, coordinata dal Comando aeronavale di Palermo, ha proseguito a intimare l'alt ma Sea Watch è arrivata davanti al porto, dove sono schierati i carabinieri.