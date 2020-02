Coronavirus, scuole chiuse: nel Sannio stop fino al 7 marzo

Ancora scuole chiuse per il coronavirus. A una settimana dall'esplosione del coronavirus in Italia i malati sono saliti a oltre 800. E i morti ora sono 21. Del resto, come spiega il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, bisognerà attendere ancora qualche giorno per capire l'impatto delle misure adottate e valutare se sono state sufficienti.

Intanto scuole di ogni ordine e grado chiuse, manifestazioni pubbliche sospese e limitazioni alle attività commerciali fino al 7 marzo: sono alcuni dei provvedimenti adottati con ordinanza sindacale in alcuni comuni della Valle Telesina, in provincia di Benevento. Ieri proprio nel Sannio, a Guardia Sanframondi, un giovane militare che già si era sottoposto all'autoquarantena, era risultato positivo al Coronavirus. I comuni interessati dai provvedimenti sono San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Castelvenere, Telese, San Salvatore Telesino e Guardia Sanframondi.

LEGGI ANCHE --> Coronavirus, Cina: più della metà degli infetti è già guarita. Casi in calo



Ultimo aggiornamento: 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA