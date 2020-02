Scuole chiuse domani a Napoli e in molti comuni al Centro-Sud: la lista completa

Scuole chiuse per il forte vento in molti comuni al Centro-Sud. Come previsto l'Italia è interessata da una massiccia discesa di aria fredda di origine polare che entra sul Mediterraneo sotto forma di tramontana forte con raffiche fino a 100 km/h. La neve sta scendendo fino a quote collinari sull'Appennino centro-meridionale e fino in valle sui confini alpini e zone adiacenti ad essi. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nella giornata odierna il tempo rimarrà ancora instabile su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, rilievi della Campania e sulla Sicilia Nordorientale.

Scuole chiuse a Napoli, la decisione di De Magistris

A decidere per lo stop è anche il comune di Napoli con un'ordinanza che è stata diffusa su Facebook alle 14.40. Il sindaco Luigi De Magistris ha deciso la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, dei parchi e dei cimiteri a causa delle "avverse condizioni meteo". De Magistris ha preso la decisione alla luce delle previsioni meteo previste fino al pomeriggio e riportate nell'avviso di allerta emanato ieri dalla Protezione civile regionale.

Scuole chiuse a Marano di Napoli. Molti comuni dell'hinterland napoletano stanno valutando la chiusura della scuole. Il primo è Marano.



Domani chiuse le scuole anche a Marano - MARANO NEWS 24 https://t.co/gB91XVfmvR pic.twitter.com/D67HUPi4Bk — MARANO NEWS 24 (@maranonews24) February 5, 2020

Scuole chiuse in Irpinia. Oggi e domani rimarranno chiusi le scuole a Chiusano San Domenico, Vallata, Trevico, Vallesaccarda, Bisaccia, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi e Teora. Si tratta di comuni dell'Alta Irpinia in grossa difficoltà per vento e spruzzate di neve.



Neve e vento forte in Irpinia: chiuse le scuole https://t.co/IzPtEsaEms #avellinoeprovincia — Cronache della Campania (@cronachecampane) February 5, 2020

. Scuole chiuse da oggi pomeriggio e sino a tutto domani a Monte Sant'Angelo, il comune più alto del Gargano.

Tormenta di neve a Foggia. Il brusco calo delle temperature delle ultime ore ha imbiancato le vette più alte in provincia di Foggia. Sui Monti Dauni la neve è caduta a Faeto e a Monteleone (il comune più alto della Puglia) che raggiungono quote superiori ai 600-700 metri di altezza, con piccoli accumuli di 3-4 centimetri lungo i margini delle strade.

Forti raffiche di vento anche al Nord. Raffiche di vento fino a 150 chilometri orari si sono registrate nelle zone montuose dell'Alto Adige. In diverse località sono stati segnalati danni a causa di alberi abbattuti dal vento mentre in valle, nelle zone di Casies, Campo Tures, Predoi e nella zona di Sachsenklemme a Fortezza si sono registrati picchi fino a 90 chilometri orari. Il forte vento proveniente da nord-ovest che ha spazzato la provincia negli ultimi due giorni dovrebbe calare nella giornata di giovedì ma fino a quel momento permarrà ancora intenso nelle ore notturne.

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA