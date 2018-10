Scuole chiuse a Roma anche domani 30 ottobre per il maltempo: ecco gli altri Comuni

Roma anche il 30 ottobre a causa del maltempo. È stata pubblicata una nuova ordinanza dal Comune di Roma. Una circolare del Viminale chiede invece di valutare l'opportunità di limitare, «a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti della popolazione ed il conseguente aumento dei volumi di traffico attraverso l'adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici presenti sul territorio, previe intese con l'Autorità scolastica e gli amministratori locali».



L'ordinanza





LEGGI ANCHE Maltempo, a Roma bus scoperchiato e alberi sulle auto in strada

#vento Anche domani allerta #ProtezioneCivile Regionale su Roma e Lazio.Raffiche oggi oltre i 100 km/h.Scuole resteranno chiuse anche domani per messa in sicurezza.Grazie a @PLRomaCapitale, @dpcgov, @emergenzavvf,volontari,tecnici comunali e municipali. Preoccupazione per feriti. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 29 ottobre 2018



Le altre province:

Scuole chiuse a Napoli come ha deciso il sindaco Luici De Magistris. Nel napoletano istituti chiusi a Capri, Gragnano e Castellammare di Stabia. Dovrebbe arrivare a breve anche l'ordinanza di chiusura delle scuole di Pozzuoli.



Il Comune di Brescia ha ordinato per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado. La stessa decisione è stata presa in provincia dai sindaci di Darfo Boario Terme, Castelmella, Concesio e Sarezzo.



In provincia di Latina, istituti chiusi a Pontinia, Circeo, Priverno e Sabaudia.



Scuole chiuse in tutto il Veneto: attività didattica sospesa nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Rovigo, Padova.



Prolungata la chiusura anche nelle province di Udine e Pordenone.



Studenti a casa anche in Trentino con le scuole chiuse in provincia di Trento.

