Scontri tra tifosi sull'A1 nell'area di servizio dove fu ucciso Sandri. «Ipotesi appuntamento all'area di servizio». Bastoni e lacrimogeni. Pm al lavoro per identificare responsabili

Autostrada A1 bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifosi del Napoli e della Roma avvenuti nell'area di servizio Badia al Pino. Un ultras giallorosso è rimasto ferito da un'arma da taglio e portato all'ospedale di Arezzo. L'autostrada poi è stata liberata e il traffico è tornato alla normalità anche se con lunghe code. Ma cosa è successo? C'è l'ipotesi che tifosi di Napoli e Roma si fossero dati appuntamento in un'area di servizio, secondo quanto si apprende dalla questura di Arezzo. Proprio per il timore di scontri il servizio di ordine pubblico all'area di servizio di Badia al Pino era stato potenziato così come all'autogrill Arno. Autostrada chiusa più di 50 minuti. I tifosi sono stati poi fatti ripartire sotto scorta.

In alcuni video postati in rete si vedono gruppi di tifosi, sempre travisati e vestiti di nero, stazionare ai margini dell'area di servizio e lanciare bastoni e lacrimogeni da una parte all'altra dell'autostrada e contro le auto in transito sull'A1. Nelle immagini si vedono gruppi di ultrà armati di bastoni aggirarsi tra i distributori di benzina e tra gli automobilisti dell'autogrill.

Scontri tra tifosi sull'A1 a Badia al Pino: lo stesso autogrill dove nel 2007 fu ucciso Gabriele Sandri. Il papà: «Condanno ciò che è accaduto»

L'agguato

Negli scontri odierni, secondo le prime informazioni, sarebbero state coinvolte circa 300 persone. Alcuni video diffusi su Twitter mostrano dei tifosi che hanno invaso una delle carreggiate e bloccato il flusso del traffico. Alle 13 circa oltre 150 tifosi napoletani diretti a Genova per Sampdoria-Napoli hanno presidiato l’autogrill dopo essere scesi da decine di mini van e di auto. Al passaggio di alcune vetture con i romanisti in autostrada, diretti a Milano per la partita contro il Milan, hanno lanciato oggetti sulle corsie in direzione Nord sulle quali stavano passando decine di veicoli, non solo dei tifosi. «Un agguato in piena regola», secondo chi indaga. Solo per un caso non si è verificato un incidente dalle conseguenze imprevedibili, mentre i romanisti, anche loro su pulmini e auto, si sono fermati all’altezza dell’uscita dell’area di servizio, sono tornati indietro e si sono scontrati con i rivali. Almeno un ultrà giallorosso è rimasto ferito e con mezzi propri si è recato all’ospedale di Arezzo per farsi medicare. Non sarebbe grave e rischia una denuncia. Nell’area di servizio c’era un servizio di vigilanza della polizia stradale e della questura di Arezzo, come anche in quella successiva, Arno. Gli agenti sono intervenuti per evitare conseguenze peggiori mentre gli ultrà si affrontavano con spranghe, aste delle bandiere, caschi e cinghie. Ci sarebbero anche altri feriti.

ERANO 350 - Erano circa 350, secondo quanto informa la questura di Arezzo, i tifosi napoletani diretti a Genova, che si sono fermati nell'area di servizio Badia al Pino direzione nord nel pomeriggio. Il personale delle forze di polizia appositamente predisposto con ordinanza di servizio del questore di Arezzo, è intervenuto chiudendo l'ingresso all'area di servizio per impedire che un gruppo di tifosi romanisti di cui si era avuto notizia, in transito lungo lo stesso itinerario, potesse venire a contatto con la tifoseria partenopea.

ABODI - «C'è una differenza abissale tra i tifosi che vanno allo stadio, in casa o in trasferta, per cantare, abbracciarsi, gioire o soffrire per la propria squadra e i delinquenti che si scontrano in una stazione di servizio autostradale, creando problemi alle persone perbene». Il ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi, interviene duramente - con una dichiarazione all'Ansa - sugli scontri avvenuti sulla A1. «Non c'è cosa peggiore di definire tifosi quest'ultimi, non c'è errore più grande del fare di tutta l'erba un fascio. Nel 2023, paga chi sbaglia e mi auguro succeda anche per i teppisti che si sono scontrati oggi sull'A1».

#Autostrade #manifestazione -

A1 Firenze Roma



⛔TRATTO CHIUSO tra Monte San Savino e Arezzo ><



⚫ TRAFFICO BLOCCATO all'interno del tratto chiuso



🚗🚙🚚 8 km di coda > Firenze #Luceverde #Toscana — Luceverde Infomobilità (@LuceverdeInfo) January 8, 2023

L'area di servizio dove fu ucciso Sandri

Gli scontri tra tifosi romanisti e napoletani si sono verificati nella stessa area di servizio, Badia al Pino, dove fu ferito a morte Gabriele Sandri, supporter della Lazio. L'omicidio avvenne l'11 novembre 2007: l'agente Luigi Spaccarotella sparò un colpo di pistola sull'autostrada A1 presso Badia al Pino (Arezzo) nel tentativo di disperdere gli scontri tra tifosi juventini e laziali. Il colpo raggiunse il 26enne Gabriele Sandri che si trovava nell'area di servizio in attesa di alcuni amici per raggiungere Milano per il match Inter-Lazio.

Scontri tra tifosi in A1

Pesanti le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso in questo tratto. I tifosi della Roma sono diretti a Milano per la sfida contro il Milan di questa sera a San Sito, quelli del Napoli a Genova per l'incontro con la Samp alle 18.

I testimoni: «Avevano bastoni e lanciavano petardi»

Secondo alcuni testimoni di passaggio nella zona al momento degli incidenti i tifosi che si sono affrontati sarebbero «scesi dalle auto in mezzo all'autostrada, tutti incappucciati e vestiti di scuro. Avevano bastoni e lanciavano petardi e fumogeni verso l'area di servizio».

Il ferito

È ricoverato in codice giallo all'ospedale di Arezzo il tifoso romanista ferito. Non è chiaro se la ferita da taglio sia stata provocata da un coltello o da una bottiglia rotta.

I RESPONSABILI - «La polizia sta attivamente lavorando per arrivare ad identificare quanto prima i responsabili di un atto che ha messo in pericolo la sicurezza della circolazione e causato un enorme disagio in un'arteria fondamentale per la nostra viabilità»: cosi il procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi sugli scontri.