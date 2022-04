La nuova Samantha Cristoforetti nel “Diario di un'apprendista astronauta”: il lato nascosto della prima italiana nello spazio

La parola “fortuna” compare 85 volte. Il gruppo “impegno”, “determinazione”, “coraggio” e “studio” si ferma invece, complessivamente, a 51. Appare una volta il termine “seminuda” ed è riferito proprio a lei, Samantha Cristoforetti (“mi tolgo i leggings e il pannolino poi, sospesa seminuda, … riesco a usare la rudimentale toilette della Soyuz”).



E sono tante, tantissime, per il loro essere del tutto inedite, le citazioni spesso affettuosamente travolgenti del compagno Lionel (23, sempre senza il cognome Ferra) e della figlia Kelsi Amel: 2, come gli anni della piccola il cui nome significa Coraggiosa Speranza.



LATO NASCOSTO

Il lato nascosto di Samantha Cristoforetti è ora raggiungibile viaggiando con sorprendente leggerezza fra le 540 pagine del “Diario di un’apprendista astronauta” che la stessa autrice ha presentato alla libreria Nuova Europa ai Granai di Roma, quasi fluttuando e certo allegra come quando si trovava sulla stazione spaziale internazionale. In prima fila Elisabetta Sgarbi che ha chiesto questa nuova, faticosa, missione alla Cristoforetti spingendola a raccontarsi come mai aveva fatto prima. Attorno a loro, per ore felicemente pigiati l'un sull'altro, un migliaio di fan di tutte le età della prima italiana nello spazio che è stata accolta con un boato. Un boato.

Paolo Ricci Bitti