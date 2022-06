Pnrr Salute, firmati i contratti Ministero-Regioni per 6000 progetti e 1.750 tra ospedali e case di comunità

Per la sanità l’obiettivo è ambizioso: realizzare in Italia 1.350 case di comunità aperte 24 ore su 24 tutti i giorni, in cui i cittadini potranno trovare sempre medici e infermieri, e 400 ospedali di comunità per ricoveri brevi e riabilitazione; acquistare 3.000 nuove apparecchiature tecnologiche.

Alle Regioni e Pa 8 miliardi di euro di investimenti

Per questo sono già stati firmati con Regioni e Pubbliche amministrazioni 21 Cis (contratti istituzionali di sviluppo) per sfruttare il Pnrr che prevede 8 miliardi di euro di investimenti. L’esperienza terribile della pandemia ha insegnato all’Italia (e al mondo) che è necessaria una risposta sanitaria diffusa sul territorio che non passi solo dagli ospedali o negli studi dei medici di base.

Spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza: «Con 30 giorni di anticipo rispetto alla milestone europea del Pnrr, ho firmato i contratti istituzionali di sviluppo con tutte le Regioni e le Province autonome italiane. Sono 6.000 progetti per costruire il Servizio sanitario nazionale del futuro. Così la sanità sarà più vicina ai bisogni delle persone». Nel piano sono previsti anche 330 interventi di adeguamento antisismico dei presidi sanitari, l’attivazione di 7.700 posti letto di terapia intensiva e sub intensiva e l’attivazione di corsi di formazione per 300 mila dipendenti.

I tempi?

Quali sono i tempi? I piani operativi delle Regioni dovranno essere pronti entro il 2026 e il Tavolo istituzionale (di cui fanno parte Ministero della Salute, Presidenti della Regioni o della Province autonome e Ministro dell’Economia) vigilerà perché non ci siano sforamenti. Per chi non rispetta il cronoprogramma scattano i poteri sostitutivi del Governo.

Alcuni esempi: per il Lazio l’obiettivo è realizzare 107 case di comunità e 35 ospedali di comunità; per l’Umbria 17 e 5; per l’Abruzzo rispettivamente 40 e 10; per le Marche 29 e 9; per la Puglia 120 e 31; per l’Emilia-Romagna 84 e 27; per il Veneto 91 e 30; per la Campania 169 e 45.