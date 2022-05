Non uno ma due boss erano al governo della cupola 'ndranghetista che operava a Roma e che è stata smantellata stamattina con un'operazione della Dda e della Dia. Nella Capitale era attiva la prima 'ndrina autonoma, cioè un'emanazione della cosca fuori dai luoghi di origine. La diarchia aveva ottenuto il «via libera» dalla casa madre in Calabria, godeva perciò di ampia autonomia. Gli incontri in presenza tra le due entità criminali (la romana e la calabrese) avvenivano in presenza solo durante matrimoni e funerali.

L'operazione, coordinata dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò, ha portato alla emissione di 43 misure cautelari. A capo della struttura criminale c'erano appunto due boss: Antonio Carzo e Vincenzo Alvaro, entrambi appartenenti a storiche famiglie di 'ndrangheta originarie di Cosoleto, centro aspromontano in provincia di Reggio Calabria che conta neanche 1000 abitanti (795 per l'esattezza).

Le accuse sono a vario titolo, di associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, favoreggiamento commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso e detenzione e vendita di armi comuni da sparo ed armi da guerra aggravate.

«Siamo una carovana per fare la guerra». È quanto afferma il boss Vincenzo Alvaro. È stato disposto anche il sequestro di 24 società e di ristoranti, bar e pescherie nella zona nord di Roma e in particolare nel quartiere di Primavalle.

A Roma la prima 'ndrina autonoma

Le risultanze investigative hanno evidenziato come fino al settembre del 2015 non esistesse una «locale» nella Capitale, anche se sul territorio cittadino operavano numerosi soggetti appartenenti a famiglie e dediti ad attività illecite. Nell'estate del 2015 Carzo avrebbe ricevuto, secondo quanto accertato dagli inquirenti, dall'organo collegiale posto al vertice dell'organizzazione unitaria (la Provincia e Crimine) l'autorizzazione per costituire un struttura locale che operava nel cuore di Roma secondo le tradizioni di 'ndrangheta: riti, linguaggi, tipologia di reati tipici della terra d'origine.

«I due capi del locale di 'ndrangheta romani limitavano al minimo gli incontri di persona con i vertici calabresi, facendoli coincidere con eventi particolari, quali matrimoni o funerali, in occasione dei quali si sono svolti incontri fugaci ma risolutivi; nei casi di estrema urgenza, poi, gli incontri sono stati concordati mediante l'intermediazione di messaggeri. Alcuni dei destinatari della misura cautelare sono stati già condannati per l'appartenenza alla cosca Alvaro con sentenze passate in giudicato». È quanto emerge dall'inchiesta «Propaggine»

Il gruppo agiva su tutto il territorio di Roma con una gestione degli investimenti nel settore della ristorazione (locali, bar, ristoranti e supermercati) e nell'attività di riciclaggio di ingenti somme di denaro. Nei confronti degli indagati si contesta, tra gli altri, l'associazione mafiosa, cessione e detenzione di droga, estorsione e fittizia intestazione di beni.

Vincenzo Alvaro era a Roma dal 2004, ma è con l'arrivo di Carzo, uscito dal carcere nel 2015, che l'organizzazione prende forza e viene istituzionalizzata. L'importanza del riconoscimento della «locale», secondo gli inquirenti, starebbe nell'autonomia concessa al gruppo capitolino al quale si attribuisce la facoltà di scegliere e «nominare» nuovi solidali in loco.

Le intercettazioni in cui Roma diventa una propaggine calabrese

«Siamo una propaggine di là sotto». Così i vertici dell'organizzazione 'ndranghetista che operava nella capitale, riferendosi alla Calabria, si vantavano nelle intercettazioni si essere una sorta di «filiale», o meglio, una «Locale» autorizzata dall'organizzazione malavitosa calabrese. Roma, quindi, «provincia» sotto l'aspetto malavitoso, del comune di Cosoleto (RC). Questa ufficialità nel riconoscimento territoriale è considerata dagli inquirenti un unicum. Per la prima volta, infatti, la ' ndrangheta avrebbe riconosciuto ufficialmente una «locale» al di fuori del territorio calabrese. L'apertura di una locale su un territorio, spiegano gli inquirenti, presuppone un controllo monopolistico del territorio. Cosa che non può avvenire in un territorio come Roma perchè vasto e complesso. Quindi la Locale ndranghetista capitolina non ha un territorio delimitato in cui operare, ma ha un controllo funzionale finalizzato alla gestione degli investimenti e del riciclaggio di risorse. Nel corso delle indagini sono state scoperte una serie vorticosa di acquisti e investimenti nel settore del commercio: supermercati, bar, ristoranti e pizzerie.

Elezioni

Un «forte interesse» dei sodali all'esito «della competizione elettorale del Comune di Cosoleto (Rc), fino ad attivarsi «in favore dell'attuale sindaco del Comune di Cosoleto». «L'associazione sinopolese è risultata», allo stato delle indagini, «pienamente operativa nel controllo del territorio», e le indagini hanno mostrato «un forte attivismo» nella risoluzione di «frizioni» connesse all'avvicendamento delle nuove leve nella gestione del locale di Cosoleto, nonché quelle «relative alla cura dei rapporti con i vertici della propaggine romana».

L'attività investigativa è stata avviata nel 2016 dalla Dia-Centro Operativo di Roma, con il coordinamento della Dda della Procura di Roma. Successivamente, a seguito dell'emersione di numerosi e significativi punti di contatto con soggetti calabresi operanti a Sinopoli, Cosoleto e territori limitrofi (provincia di Reggio Calabria), parte degli atti sono stati trasmessi per competenza e le indagini, per tale parte, sono proseguite con il coordinamento della Dda di Reggio Calabria. Le risultanze investigative hanno fornito gravi indizi, allo stato degli atti e fatti salvi i successivi sviluppi di merito, dell'esistenza, nell'ambito della associazione 'ndranghetistica operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria e delle altre province calabresi, nonché su quello di diverse altre regioni italiane (Lazio, Lombardia, Emilia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta) e sul territorio estero (ad es. Svizzera, Germania, Canada, Australia), costituita da molte decine di locali e con organo collegiale di vertice denominato 'la Provincia', di un locale di 'ndrangheta operante nel territorio di Sinopoli, dove è radicata la famiglia mafiosa degli Alvaro, cui è legata altresì la famiglia Penna.

I protagonisti

Dalle indagini è emerso, inoltre, come la cosca Alvaro, oltre ad essere operativa nel territorio di Sinopoli, domini anche il centro urbano di Cosoleto, paese aspromontano dove insiste un 'localè di ' ndrangheta autonomo nelle attività illecite ordinarie ma funzionalmente dipendente da quello di Sinopoli. Gravemente indiziati di ricoprire i ruoli verticistici delle organizzazioni calabresi sono Carmine Alvaro detto 'u cuvertuni, capo locale di Sinopoli, nonché, quali capi locale di Cosoleto, Francesco Alvaro detto 'ciccio testazza, Antonio Alvaro detto 'u massaru, Nicola Alvaro detto 'u beccausù, Domenico Carzo detto 'scarpacotta. L'associazione sinopolese è risultata, allo stato delle indagini, pienamente operativa nel controllo del territorio; le indagini hanno mostrato un forte attivismo degli indagati nella risoluzione immediata di situazioni di criticità e frizioni, quali ad esempio quelle connesse all'avvicendamento delle nuove leve nella gestione del locale di Cosoleto, affidato a capi ormai anziani, quelle relative alla cura dei rapporti con i vertici della propaggine romana (Alvaro Vincenzo, figlio di Alvaro Nicola detto u beccausu, e Carzo Antonio, figlio di Carzo Domenico detto scarpacotta), nonché quelle relative alle problematiche scaturenti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal disaccordo tra i capi dei diversi ceppi della famiglia Alvaro.

L'operatività delle locali di Sinopoli e Cosoleto è risultata fortemente improntata al rispetto delle doti di 'ndrangheta; l'osservanza dei riti e dei linguaggi tradizionali è stata esportata anche nella capitale, dove la ' Ndrangheta, ed in particolare la cosca Alvaro, si è trasferita con la propria capacità di intimidazione ed ha creato una stabile ed autonoma struttura criminale. Gli interessi del sodalizio mafioso si sono, peraltro, estesi all'amministrazione locale. Il compendio indiziario raccolto mediante l'attività investigativa ha evidenziato, fatte salve le successive valutazioni di merito, un forte interesse dei sodali all'esito della competizione elettorale del Comune di Cosoleto del 2018: Carzo Antonio, capo locale romano, è stato ritenuto, infatti, gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 ter c.p. in favore dell'attuale sindaco del Comune di Cosoleto (Antonino Gioffrè, finito ai domiciliari).