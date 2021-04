Vaccino Johnson&Johnson, nel Lazio arriva il 19 aprile: «Prime dosi nelle carceri»

Le prime dosi del vaccino di Johnson&Johnson arriveranno dalla prossima settimana. Il Lazio le riceverà il 19 aprile e saranno destinate come fase iniziale con precedenza alle persone che si trovano in carcere. A dare l'annuncio è stato Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità del Lazio, in occasione di una visita all’hub vaccinale al San Giovanni di Roma.

«Il 19 aprile avremo la prima consegna di vaccini Johnson&Johnson. Si tratta di una consegna quantitativamente modesta: 18mila dosi che andranno in prevalenza alle carceri per il personale che vi lavora e per i detenuti», poi ha aggiunto: «Speriamo che dal prossimo mese di maggio potremo avere un ampliamento delle forniture».