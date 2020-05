Coronavirus, nel Lazio 67 nuovi positivi e 7 morti. 30 nuovi casi a Roma

Ultimo aggiornamento: 16:08

, i dati del Lazio aggiornati a oggi 5 maggio: secondo quanto comunica l'assessorato alla Sanità della Regione, i nuovi positivi. Nella città disonoi nuovi positivi, dato che sale a 61 per quanto riguarda l'intera provincia della Capitale.Ancora molto bassi i dati delle altre province. Aun solo nuovo caso di positività (con zero decessi), aun nuovo positivo e un morto (un uomo di 77 anni con patologie pregresse), a3 nuovi casi, aun solo caso e un decesso (un uomo di 81 anni con precedenti patologie).Intre decessi: si tratta di una donna di 82 anni e di due uomini di 91 e 77 anni. Adue morti: un prete di 63 anni proveniente dall’Ateneo Salesiano che era ricoverato al Sant'Andrea, e una donna di 81 anni che era ricoverata al Gemelli.21 nuovi casi positivi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà4 nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti. Si sta concludendo indagine epidemiologica al Santa Lucia5 nuovi casi positivi. 412 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal BernocchiNon risultano nuovi casi positivi da 5 giorni. 132 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 decessi: una donna 82 anni e un uomo di 77 anni con patologie pregresse. Conclusa audit alla RSA Madonna del Rosario e alla RSA Bellosguardo. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia13 nuovi casi positivi. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio. 5 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Monterotondo, Tivoli, Guidonia, Subiaco e Colleferro18 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al cluster della RSA San Raffaele di Montecompatri e 5 di Villa delle Querce. Deceduto un uomo di 91 anni. 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lunedì 11 Maggio operativa RSA pubblica di Albano per 31 posti letto. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio attenzionate. 2 postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia. Si lavora per aprire una postazione nel comune di Anzio: Operativo il laboratorio per il test sierologico. Deceduto un prete di 63 anni proveniente dall’Ateneo Salesiano: Operativo il laboratorio per il test #covid19 H24: Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 9 giorni. Operativo il laboratorio per il test #covid19 H24. Operativo il laboratorio per il test di sieroprevalenza da lunedì 11 Maggio101 pazienti ricoverati di cui 7 in terapia intensiva. 2 pazienti guariti: 82 pazienti ricoverati di cui 8 in terapia intensiva: 101 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 15 in terapia intensiva. 11 pazienti guariti. Deceduta una donna di 81 anni con patologie pregresse: 35 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva: Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini: Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24: nella giornata di ieri dimessi 2 bambini guariti. In netto miglioramento anche i 2 pazienti che erano in terapia intensiva, ora trasferiti nel reparto infettivi. In totale restano ricoverati 8 bambini e 2 mamme1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 25 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino1 nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 77 anni con patologie pregresse. 44 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. Si lavora per aprire 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta3 nuovi casi positivi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano1 nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 81 anni con precedenti patologie. 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia, di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo