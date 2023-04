Rebecca Di Molfetta, ritrovata la ragazza scomparsa a Bisceglie, ha 16 anni ed era uscita per andare a scuola

Ore di paura in Campania per la scomparsa di una ragazzina di 16 anni ma per fortuna lieto fine per la storia. L'allarme viene dato dai genitori dopo che, ore dopo la fine delle lezioni, la figlia, Rebecca Di Molfetta, sempre puntuale, non rientra a casa. I primi messaggi, le telefonate ma nessuna riposta. Da qui la decisione di avvisare i carabinieri e l'inizio delle ricerche. I genitori si rivolgono ai militari di Baiano (Napoli) - vivono in un paese poco distante nell'Avellinese - e presentano una denuncia. I militari mettono in moto la macchina delle ricerche e diramano a tutti i comandi d'Italia una scheda con una foto e una descrizione della 16enne.

Grazie alla localizzazione del telefono, i carabinieri di Baiano scoprono che la ragazzina potrebbe essere a Napoli, in centro. Trasmettono la nota ai carabinieri della centrale operativa del capoluogo campano che monitorano costantemente le decine di telecamere installate in città, in giorni in cui le strade sono affollate da tantissimi turisti. Per fortuna, dopo l'ennesimo tentativo, i carabinieri riescono a parlare con la ragazzina che viene individuata a pochi passi dalla stazione della metropolitana di via Toledo. Non era sola ma con un amico. Con calma la fanno ragionare e la portano in caserma per poi affidarla ai genitori.