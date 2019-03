Tragico incidente d'auto a Gela: Vittoria, sbalzata dalla vettura, muore a 14 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia in. Una ragazza, Vittoria Caruso , di 14 anni, è morta in serata a Gela in un incidente stradale dalla dinamica ancora poco chiara, avvenuto nella zona industriale di contrada Brucazzi. Secondo le prime informazioni, la 14enne sarebbe stata sbalzata fuori dall'automobile sulla quale viaggiava con un amico di 19 anni, che, per cause ancora da accertare, ha urtato contro un guardrail e poi si è ribaltata. Soccorsa e trasportata in ospedale, la ragazza è deceduta pochi minuti dopo il suo ricovero. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti polizia, carabinieri e personale sanitario del 118.Indagini sono in corso. A bordo dell'auto sembra ci fosse anche un altro passeggero, che tuttavia è rimasto illeso ed è stato ascoltato dagli agenti in commissariato. Molti sono i messaggi pubblicati sui social dagli amici di Vittoria, la giovanissima vittima. «Eri troppo piccolina per andartene, riposa in pace», confida Elisa, tra gli altri.