Da Ibrahimovic a Donnarumma, Rafaela Pimenta regina del calciomercato. Che arriva a Roma. C'è MoltoDonna

È la regina dei campioni. Rafaela Pimenta, l’avvocata brasiliana tra gli agenti più influenti del calciomercato mondiale.

Con Mino Raiola ha creato l’agenzia One che gestisce una quarantina di calciatori per un valore dei contratti di circa un miliardo. Ci sono e ci sono stati dietro di loro fenomeni come Haaland, Ibrahimovic, Nedved, Donnarumma, Verratti. «Sogno una donna allenatrice di un club di Champions maschile. E da agente un contratto a una calciatrice che economicamente valga quello dei top player uomini», racconta Pimenta in un’intervista a MoltoDonna, il magazine giovedì 26 gennaio in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Gli occhi sono puntati su Roma, con il primo appuntamento nella Capitale con il calciomercato d'inverno, che prospetta un bis estivo. «Il meeting del 30 e 31 con agenti e ds è una chance per Roma - sostiene Pimenta - Serve una nuova centralità per il calcio italiano». Un altro genere di leadership. Da qui parte MoltoDonna, con un focus proprio sulla leadership femminile, dallo sport al mondo dell'arte, anche con un'intervista alla prima rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto. «Il gender gap esiste - dice - ma si supera con azioni concrete».

