Il Ministero ritira un lotto di zucchero: «Corpi estranei all'interno»

Sono stati trovati alcuni corpi estranei all'interno dello zucchero, e per questo è scattata la procedura classica da parte del. Il lotto di zucchero incriminato è stato dunque richiamato. Gli addetti ai controlli hanno analizzato attentamente alcuni prodotti trovando elementi non previsti all'interno della confezione.Dalla lettura del documento ufficiale pubblicato sul sito salute.gov.it, si evidenziano i particolari dell'accaduto. I corpi estranei sono stati trovanti all'interno di un lotto di zucchero del marchio. La decisione del Ministero ha eseguito dettagliatamente la procedura che viene applicata in casi come questo. In particolare, all'interno dell'alimento in questione, sarebbero stati evidenziati elementi non previsti a causa della rottura di un silo di stoccaggio dello stabilimento dove viene prodotto l'alimento.