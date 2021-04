Da martedì 6 aprile tre regioni italiane cambieranno colore: passano da zona rossa a zona arancione il Veneto, le Marche e la provicia di Trento. Non la Campania che rimane in zona rossa. Il 3, 4 e 5 aprile tutta l'Italia sarà collocata in zona rossa.

Da martedì 6 aprile, le regioni in zona rossa diventano quindi 9: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta.

