Domani, come tutti i venerdì, il ministero della Salute assegnerà i "colori" pandemici alle varie Regioni che scatteranno da lunedì. Con ogni probabilità le Regioni che torneranno in giallo saranno la maggioranza: Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Trentino-Alto Adige, Basilicata. Dovrebbero restare in rosso Sardegna e Valle d'Aosta mentre si dovrebbero vestire d'arancione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati