La Procura di Pescara indaga sulla crescita esponenziale di contagi registrata nelle ultime settimane nel capoluogo adriatico e nell'area metropolitana. Ieri e l'altro ieri i Carabinieri del Nas sono stati in Regione,

a Pescara e all'Aquila, alla Asl e in ospedale, per eseguire un decreto di esibizione emesso a firma dei pm Sciarretta e Benigni. Acquisiti i verbali delle riunioni delle unità di di crisi, gli atti relativi all'emergenza e i dati sui contagi. Il reato ipotizzato, è omissione di atti d'ufficio.

L'inchiesta

La Procura si sta concentrando sulla gestione dell'emergenza negli ultimi giorni, considerata

l'esplosione dei contagi. I casi di Covid-19 stanno aumentando in modo repentino, complice la rapida diffusione della variante inglese, responsabile del 70 per cento dei contagi.

I militari del Nas hanno acquisito tutti gli atti relativi alla materia, in tutti i luoghi preposti alla gestione sanitaria, per successive verifiche sulle attività finalizzate a contenere l'emergenza epidemiologica.

