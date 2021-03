Zona rossa Quattro regioni - Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Toscana - non navigano in ottime acque. Ognuna con livelli di diffusioni del virus differenti che tendono tuttavia a far salire verso l'alto la curva dei contagi. Questi sono i territori che potrebbero finire nelle aree a maggiori restrizioni già dalla prossima settimana. Difficile capire se questo possa riguardare l'intera regione o solo alcune province o comuni.







Dpcm, scuole chiuse in zona rossa. In gialla e arancione decidono i governatori

Emilia Romagna

Di fatto oggi l'Emilia Romagna appare sulla cartina tutta colorata. Si va dall'arancione, all'arancione scuro fino al rosso. Ecco come da giovedì 4 marzo la regione sarà suddivisa: due province rosse (Bologna e Modena); Reggio Emilia arancione scura insieme a Ravenna, Rimini e Cesena; Forlì unica romagnola che resta arancione, insieme a Parma, Piacenza e Ferrara. La zona rossa durerà fino al 21 marzo a Bologna. Lo ha annunciato il sindaco Virginio Merola.

Lombardia

La Lombardia è arancione sempre più scuro e all'orizzonte si profila l'ipotesi zona rossa. Alla vigilia del passaggio in zona arancione rafforzata di tutti i comuni della provincia di Como, di 18 della provincia di Mantova, di 9 della provincia di Cremona, compreso il capoluogo, di 13 della provincia di Pavia e di 10 della Città Metropolitana di Milano, la situazione pandemica in Lombardia continua a peggiorare. Perciò si teme che il cambio di colore, l'arancione "rafforzato" allargato a una cinquantina di città, alla fine, non sia una misura sufficiente. A pesare sono le varianti, in modo particolare quella inglese che è presente nel 64% dei casi lombardi, rispetto al 54% del dato nazionale. E nel frattempo a Brescia, è stata isolata una nuova variante del Covid definita 'nigeriana'.

Toscana

Il futuro prossimo della Toscana sul fronte del covid-19 potrebbe presto diventare rosso. Ad oggi la regione è in zona arancione. Ma si ipotizza che la Regione dovrebbe avanzare ancora per gradi. Ad esempio potrebbero a breve divenire rosse la provincia di Arezzo e la zona dell’Empolese Valdelsa, unendosi così alle già rosse Siena e Pistoia. Ma alla fine, presumibilmente la stessa sorte potrebbe toccare tutta la regione. Anche se è opportuno precisare si tratta solo di un'ipotesi.

Campania

Anche in Campania preoccupa l'ascesa dei contagi. Una condizione che potrebbe portare già dal prossimo lunedì alla decisione drastica di collocare la regione in zona rossa. Di fatto sale ancora la curva del contagio: il rapporto tra tamponi analizzati e nuovi casi positivi raggiunge il 13,40%, una percentuale che costituisce quasi il doppio della media nazionale (attorno al 7%) ed in netto rialzo rispetto ai giorni precedenti all'interno della stessa Campania.

Ultimo aggiornamento: 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA