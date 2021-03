Italia divisa in due: 10 regioni (più Trento e Bolzano) in rosso, ci sono anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia

Sono 7, più le province autonome di Bolzano e Trento, le regioni che da lunedì entreranno in zona rossa, aggiungedosi a Basilicata, Campania e Molise, già oggi nella fascia di rischio più alta: si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche. Un'Italia ormai spaccata in due, con il lockdown alle porte e una Pasqua blindata. Gialla rimarrà solo la Sicilia. La Sardegna dovrebbe restare l'unica in zona bianca. In zona arancione tutte le altre regioni.

APPROFONDIMENTI COVID Zona rossa, cosa si può fare (e cosa no)? Negozi, spostamenti,... L'EMERGENZA Zona rossa in sette Regioni: chiudono Lombardia, Lazio, Veneto,...

Le regioni in zona rossa da lunedì

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Lombardia

Piemonte

Veneto

Marche

Bolzano e Trento

Basilicata

Campania

Molise

Le regole della zona rossa: scuole chiuse. Divieto di spostamento, anche all'interno del proprio comune, eccetto che per necessità, salute o lavoro. Aperti solo i negozi essenziali. Bar e ristoranti aperti solo per le consegne e domicilio (senza restrizioni) e l'asporto (fino alle 18 per i bar, fino alle 22 per i ristoranti). Chiusi anche parrucchieri e centri estetici. Chiuse palestre e piscine, ammesso solo lo sport individuale e all'interno del proprio comune, sì alle passeggiate nei pressi della propria abitazione. Chiusi musei, cinema e teatri. Coprifuoco dalle 22 alle 5.

Le regioni in zona arancione da lunedì

Abruzzo

Calabria

Liguria

Puglia

Toscana

Umbria

Valle D'Aosta

Le regole della zona arancione: didattica a distanza dalla II media in su (ma le singole regioni possono estenderla). Divieto di spostamento al di fuori del proprio comune, eccetto che per necessità, salute o lavoro. Aperti solo i negozi essenziali. Bar e ristoranti aperti solo per le consegne e domicilio (senza restrizioni) e l'asporto (fino alle 18 per i bar, fino alle 22 per i ristoranti). Aperti parrucchieri e centri estetici. Chiuse palestre e piscine, ammesso lo sport non di contatto. Chiusi musei, cinema e teatri. Coprifuoco dalle 22 alle 5.

In zona gialla la Sicilia, in zona bianca la Sardegna

Il nuovo decreto

Parallelamente il governo ha varato un decreto legge che introduce nuovi criteri per l'ingresso delle regioni in zona rossa e decide una stretta generalizzata in vista delle festività di Pasqua: da lunedì 15 marzo tutte le regioni in zona gialla passeranno automaticamente in arancione a prescindere dai dati di contagio e vi resteranno fino al 2 aprile. I giorni del 3, 4 e 5 aprile, comprendenti Pasqua e Pasquetta, saranno invece zona rossa in tutta Italia.

Il monitoraggio Iss

Secondo il monitoraggio settimanale dell'epidemia elaborato dalla Cabina di regia del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità nella settimana 1-7 marzo 2021 si continua a osservare una importante accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente (225,64 per 100.000 abitanti (01/03/2021-07/03-2021) a fronte di 194,87 per 100.000 abitanti (22/02/2021-28/02/2021), dati flusso ISS). Nel periodo considerato «l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (con un intervallo tra 1,02-1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 in tutto il range».

Secondo i tecnici: «Un valore di Rt superiore a 1 indica che l'epidemia è in espansione, con il numero di casi in aumento». Si osserva un forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (50.256 rispetto a 41.833 la settimana precedente). Si mantiene stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti (28,8 per cento). Aumenta, invece, la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37,8 per cento rispetto al 35,2 per cento la settimana precedente). Infine, il 20,2 per cento dei casi è stato rilevato attraverso attività di screening e nel 13,2 per cento non è stata riportata la ragione dell'accertamento diagnostico.

Ultimo aggiornamento: 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA