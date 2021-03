Con un doppio salto indietro la Sardegna retrocede da regione bianca e passa direttamente in zona arancione, mentre il Molise migliora e va dal rosso all'arancione. L'Italia si presenta oggi tutta rossa o arancione, segnale che l'indice del contagio, sebbene con un andamento in lieve flessione, continua a non mollare. Rimane rossa la Campania, come la Lombardia, il Lazio, il Piemonte, la Provincia autonoma di Trento, il Friuli Venezia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati