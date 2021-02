Sedici regioni gialle, tre arancioni, nessuna rossa. Ma anche una miriade di microzone rosse dove si teme un'impennata dei contagi per le mutazioni del virus. E tre Regioni-Province autonome classificate a rischio alto dall'Istituto superiore di sanità. La mappa del virus in Italia è sempre più articolata, con zone che cambiano colore in relazione all'aumentare o al diminuire del pericolo e piccole aree dove il virus circola di più e si creano mini focolai.

Cominciamo dalle macrozone. In area gialla, fa sapere il sito web del governo, troviamo Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. In area arancione ci sono la Provincia Autonoma di Bolzano, la Puglia, la Sicilia e l'Umbria. Ma la Puglia da domani cambierà colore: tornerà in area gialla a partire dall'11 febbraio.

Per quanto riguarda invece la classificazione del rischio, ecco cosa emerge dal monitoraggio della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute sui dati del periodo che va dal 25 al 31 gennaio: «Sono tre le Regioni-Province autonome (Bolzano, Puglia e Umbria) con una classificazione di rischio alto (era una la settimana precedente), undici (Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Molise e Toscana) con rischio moderato (di cui il Molise ad alto rischio di progressione nelle prossime settimane), e sette (Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto) con rischio basso».

Le zone rosse

L'irrompere delle varianti del virus sul fronte della lotta alla pandemia, ha tuttavia fatto alzare il livello di attenzione in alcune zone più piccole che sono state colorate di rosso. L'ombra delle mutazioni si è allungata su parte dell'Umbria e in altre zone del Molise e della Puglia. E si sono moltiplicati i lockdown locali nel timore che le versioni più contagiose e meno conosciute del virus dilaghino come nel Regno Unito. Sono dunque in lockdown Perugia e provincia, sei comuni del Ternano e diversi piccoli centri del Basso Molise. A Chiusi (Siena), zona rossa fino al 14 febbraio per l'aumento dei casi, è partito, con oltre cinquemila prenotati su ottomila abitanti, lo screening di massa. In provincia di Terni invece i comuni inseriti in zona rossa protestano, a partire da quello di Amelia, sostenendo che i casi non sarebbero tanto numerosi da giustificare una misura così drastica. Ma anche in Molise è scattato l'allarme: la Regione ha disposto la zona rossa in 27 comuni, compreso quello di Termoli.

Insomma, bisogna restare vigili. Secondo il matematico Giovanni Sebastiani, del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iac), «con 17 Regioni-Province autonome in giallo, il fenomeno del “liberi tutti” dello scorso fine settimana, la diffusione delle nuove varianti con più alta trasmissibilità e le condizioni ideali in questo periodo dell'anno per la circolazione del virus, è molto probabile che la traiettoria evolverà verso un aumento dei positivi». A livello regionale, dice ancora Sebastiani, «ci sono aree dove la curva della percentuale dei positivi nelle ultime due settimane ha un trend in aumento, come la provincia di Bolzano, la Campania, l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Toscana. Anche la curva delle terapie intensive nelle ultime due settimane per Abruzzo, Bolzano, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta mostra un trend in aumento». E una situazione analoga nell'ultima settimana, conclude, si osserva in Calabria, Molise e Toscana.

