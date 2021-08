Sicilia resta zona bianca? Probabile nessun cambio di colore domani in Italia

Dovrebbe rimanere tutta in zona bianca l'Italia. Nessuna regione domani dovrebbe passare in giallo. Secondo quanto si apprende, infatti, sembra probabile che domani non ci sarà alcuna ordinanze per il passaggio di fascia delle regioni. Quella maggiormente 'attenzionata' per un passaggio di colore dal bianco al giallo sembrava la Sicilia che oggi però ha fatto registrare una stabilità nei valori (10% intensive e 17% area medica). La regione erà rimasta per 4 giorni ferma al 9% per le rianimazioni. Stabile anche la Sardegna rispettivamente al 9% e al 10%. La regione aveva fatto registrare un ribasso del 2% nelle intensive passando da 11% a 9%.

Sicilia resta zona bianca?

Ma lo slittamento del passaggio in giallo, non lascia comunque tranquilla l'isola. Se l’epidemia corre alla velocità con cui è progredita nell'ultimo periodo, la Sicilia tra poche settimane rischierebbe addiruttura il passaggio in una fascia di rischio ben più seria, l’arancione. Perché questo avvenga devono avvenire tre condizioni: l’incidenza deve superare 150 casi ogni centomila abitanti su base settimanale (oggi è già a 140), le terapie intensive devono essere occupate al 20 per cento (siamo già sopra il 10), i posti di area medica al 30 (siamo già al 17).