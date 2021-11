Come giudicare la risalita dei contagi da Covid-19? Stiamo correndo davvero il pericolo di nuove chiusure come accadde nell'autunno inverno del 2020? In parole povere: che Natale avremo?

Per orientarsi - e per capire che occorre stare attenti ma senza fasciarsi la testa troppo presto - bisogna partire da alcuni paletti. Primo: mettiamo da parte il falso dibattitto sul passaggio alle zone gialle. Non è questo il punto perché affrontiamo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati