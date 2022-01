Zona gialla in Lombardia, Piemonte, Sicilia. La Valle d'Aosta rischia l'arancione

Niente zona arancione, la Lombardia resta gialla anche la prossima settimana. La conferma è arrivata dal presidente della Regione Attilio Fontana: «Sulla base dei numeri che stanno esaminando al Cts la Lombardia rimarrà gialla anche la prossima settimana. E questo anche perché uno dei parametri è ancora al di sotto del limite», ovvero quello dei posti occupati in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Covid, Iss: «Vicino il picco della quarta ondata, in crescita... LA POLEMICA Zona rossa, la mossa delle Regioni per evitarla: «Dati senza... SALUTE Omicron, la variante si espande in tutto il mondo IL FOCUS Zona arancione, 3 Regioni verso il cambio. I governatori:... LA RICERCA Omicron, dopo quanti giorni c'è il picco di carica virale?...

Covid, Iss: «Vicino il picco della quarta ondata, in crescita Rt (1.56) e occupazione terapie intensive»

«Spero che, proprio perché siamo arrivati al picco si inizi, in una prima parte a stabilizzare come numeri e poi a discendere: mi auguro che questa sia il prossimo futuro» ha risposto Fontana alla domanda se teme un aumento della pressione sugli ospedali. «Comunque - ha aggiunto - anche tenuto conto che il rapporto con questa nuova variante è nuovo, valuteremo cosa succederà».

Differenza tra ricoverati per e con Covid

È «assolutamente fondamentale - ha detto Fontana - distinguere fra i ricoverati in ospedale per il Covid e i ricoverati in ospedale per altre ragioni che si scopre sono anche positivi al virus». Il presidente della Lombardia lo ha ribadito ai giornalisti sottolineando che la richiesta di fare una distinzione «è stata avanzata per una questione di trasparenza e correttezza, per una questione di informazione che deve giungere ai nostri cittadini nel modo più corretto possibile. Mi pare evidente che esiste una differenza tra chi entra in ospedale per una patologia che dipende dal Covid, e quindi deve essere considerato malato di Covid. e chi entra in ospedale per un'altra patologia, perché ha avuto un incidente stradale, perché deve essere operato di ernia, di appendicite e in quell'occasione si riscontra anche la presenza del Covid. Sono due fattispecie che io ritengo per una questione di correttezza vadano distinte. È un discorso che stiamo facendo dai tempi della prima ondata che consideriamo assolutamente fondamentale». Al momento «stiamo aspettando, credo sarà questione di ore - ha concluso - Si riunisce il Cts e dopo la valutazione del Cts, il ministro prenderà i provvedimenti che riterrà opportuno».

Valle d'Aosta a rischio arancione

Tra le altre regioni l'unica che rischia di finire in arancione è la Valle d'Aosta. Perché tutte le altre al momento sono sotto la soglia critica nei parametri considerati. Chi ha superato il tasso di occupazione in terapia intensiva sono Friuli Venezia Giulia, Marche, la provincia autonoma di Trento, il Piemonte, la Toscana, l'Abruzzo e, appunto, la Valle d'Aosta (che arriva al 54% dei ricoveri nei reparti e al 21% in terapia intensiva). La Lombardia è oltre la soglia per quanto riguarda l'area medica (33%) ma le terapie intensive sono al 16,8%. Resta in giallo anche il Lazio.