Feste di Natale con il Covid e le restrizioni per contenere la pandemia, da lunedì fino al 30 dicembre (e anche il 4 gennaio) l'Italia tornerà “arancione”. Quindi verranno riaperte diverse attività commerciali.

Bar e ristoranti

Per chi sperava in un pranzo al ristorante, in un caffé al bar o in un gelato, niente da fare. Perché anche nelle giornate che andranno dal 28 al 30 dicembre questo tipo di negozi rimarranno chiusi. Resta possibile, comunque, la ristorazione con consegna a domicilio fino alle 22, oppure la ristorazione con asporto, anche se sarà confermato il divieto di consumare sul posto o nelle immediate vicinanze. Rimarranno aperti, invece, gli autogrill e i servizi di ristorazione nelle stazioni e negli aeroporti.

Negozi

Chi avrà voglia di comprare un vestito, un paio di scarpe, o qualcosa di simile, da lunedì potrà tornare a farlo per i tre giorni che precedono la fine dell'anno. Per evitare eventuali assembramenti e calca, l'orario di apertura dei negozi potrà protarsi fino alle 21.

Parrucchieri e centri estetici

Nessun divieto né chiusura è previsto per tutte quelle attività che già funzionavano nei giorni delle maggiori restrizioni. Quindi si potrà continuare ad andare dal parrucchiere o dal barbiere. Piega, taglio e colore restano garantiti. Nei tre giorni “arancioni” verranno riaperti anche i centri estetici. Sempre consentita la spesa al mercato o al supermercato, un salto in edicola, in farmacia o in tabaccheria. O anche dal fioraio e in lavanderia. Nell'elenco delle attività che restano sempre aperte, e quindi, anche nei giorni tra il 28 e il 30 dicembre, figurano, poi, ferramenta e negozi di computer, negozi di giocattoli, di biancheria e di articoli sportivi, profumerie, negozi per animali.

Palestre, piscine, cinema

Rimarranno chiusi, purtroppo, cinema, teatri, musei, palestre, piscine. E chissà quando si potrà ritornare a frequentarli.

Nuova zona rossa

La “zona rossa” ricomincerà il 31 dicembre e fino al 3 gennaio. Poi il 4 un giorno di tregua “arancione”, con la possibilità di fare qualche acquisto. E di nuovo il 5 e il 6 gennaio il lockdown.

