Spostamenti di Natale, Zingaretti come Zaia: «Pronta ordinanza regionale se il governo non decide»

Lazio zona rossa per le festività natalizie nel caso di assenza di un provvedimento del governo? «Ne discuteremo con l'assessore e con il comitato scientifico. Io confido che nella giornata di oggi ci siano decisioni che permettano a tutti di orientarsi: qualora non ci fosse un provvedimento nazionale, sicuramente il Lazio avrà un'ordinanza regionale per passare il Natale e il Capodanno in sicurezza». Lo ha detto a margine di una visita all'ospedale San Camillo di Roma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

«È evidente che nel Lazio la zona gialla ha funzionato, siamo sempre rimasti in zona gialla e questo è stato positivo per l'economia e il commercio, ma durante il periodo delle feste non basta piu ed è inutile che giriamo intorno al problema e rischiamo che gennaio e febbraio possano diventare drammatici, quindi bisogna intervenire». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di una visita all'ospedale San Camillo di Roma in merito alla necessità di operare una stretta nel periodo delle festività natalizie e annunciando che adotterà un'ordinanza regionale nel caso il governo non decida in tal senso.

