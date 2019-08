Le parole della rom definita da @matteosalvinimi "zingaraccia", in esclusiva per noi a #StaseraItalia. pic.twitter.com/1nFkw5yXGW — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 2, 2019

Parla la «», così definita da dopo che la donna lo ha minacciato invocando l'intervento di un «proiettile» . Laè stata trovata e intervistata in esclusiva da Stasera Italia , andato in onda ieri su. Vive in un campo nomadi alla periferia di, in via Monte Bisbino, dove le baracche hanno lasciato il posto a villette a due piani. Quella della donna ha un portico stile (si fa per dire) Beverly Hills, con tanto di colonnato.«Certo che confermo, servirebbe una pallottola», ha ribadito la rom alle telecamere parlando del ministro dell'Interno e spiegando: «Penso che ce l'abbia con il nostro popolo, ci vuole sterminare». «Rubavo tutto quello che mi capitava», ammette inoltre la donna. «Portafogli, tutto. Sono sette anni ai domiciliari e ho combattuto per tutta la vita affinché i miei figli non facciano la mia stessa vita». Salvini ha commentato su Twitter: «Che bella famigliola. E c'è che li difende... Serve una democratica ruspa!».