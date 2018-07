Zaytsev vaccina la figlia e posta foto su Fb, insulti dai no vax

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ivan Zaytsev, 29enne stella della pallavolo e schiacciatore del Modena Volley e della Nazionale italiana, ha pubblicato una foto della figlia in cui diceva ai suoi fan di aver vaccinato la figlia. Un post che ha avuto l'effetto di un detonatore, scatenando l'ira di chi di vaccini non vuol nemmeno sentir parlare.«E anche il meningococco è fatto, bravissima la mia ragazza», ha scitto sotto la fotografia che lo ritrae insieme alla bambina (il post è tuttora sul profilo del giocatore). Tanto è bastato per far arrivare decine di messaggi offensivi nei confronti del 29enne, accusato di essere pro vaccini. Insulti oltre il limite della minaccia e che lo stesso pallavolista ha poi rimosso, in parte.Zaytsev inizialmente aveva anche risposto a uno di questi commenti: «Io oltre a giocare sono un padre che decide per i suoi figli e un essere umano libero di esprimermi», le sue parole.Non sono mancati, ovviamente, anche interventi di sostegno nei confronti del pallavolista, tra cui quello del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Alcuni degli insulti social piovuti addosso al 29enne sono stati ripresi dalla moglie Ashling, sul suo profilo personale, accompagnati dalla frase: «Eppure il cuore è uguale in tutti gli esseri umani».Lo stesso post pubblicato su Instagram ha avuto invece solo commenti positivi.