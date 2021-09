Zangrillo attacca i virologi: «Un dovere basarsi sui dati, molti professori in tv non lo hanno fatto»

Alberto Zangrillo torna a far discutere e ora attacca i colleghi che in questi due anni hanno occupati i salotti televisivi in qualità di esperti sull'emergenza Covid. «Sono un professore. Io e i miei colleghi abbiamo sempre il dovere, verso gli studenti, di basarci su documenti. Ecco, mi vergogno che spesso in Tv i professori ne hanno fatto a meno». Ha detto prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele.

Zangrillo contro i virologi in tv: convivere con il virus

Zangrillo ha sparato a zero contro i virologi in tv a Milano in occasione della presentazione del libro 'La società chiusa in casa', firmato dallo storico della medicina Gilberto Corbellini e da Nicola Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni (Ibl). «Ho parlato presto (e per primo) della necessità di convivere con il virus - sono le parole di Zangrillo, postate dall'Ibl su Twitter - Questa idea è sviluppata magistralmente dal libro. Alcuni bias cognitivi sono esplosi, sfociano oggi in una psicosi di cui bisogna occuparsi».