Xilitolo, il dolcificante (dei dentifrici e nelle gomme da masticare) che «aumenta il rischio di ictus e infarto»

Secondo uno studio pubblicato sullo European Heart Journal un dolcificante a basso contenuto calorico che si trova anche all'interno delle gomme da masticare e dentifrici, lo xilitolo, sarebbe causa di gravi danni alla salute in caso di consumi eccessivi.

L'elevata presenza di questa sostanza all'interno del sangue infatti aumenterebbe i rischi di infarto e ictus.

Cosa è

Lo xilitolo è uno zucchero utilizzato come dolcificante a basso contenuto calorico. A differenza di altri dolcificanti naturali o sintetici lo xilitolo è benefico per la salute dentale, riduce le carie ed aiuta la remineralizzazione dei denti grazie anche alla sua presenza all'interno delle gomme da masticare. Diversi studi che utilizzano la hanno stabilito che lo xilitolo è efficace nell'indurre la rimineralizzazione degli strati più profondi dello smalto ed è efficace nel ridurre l'incidenza di infezione dell'orecchio nei bambini. Lo xilitolo si trova naturalmente in basse concentrazioni nelle fibre di molti frutti e verdure e può essere estratto da varie bacche, avena, funghi, bucce di mais, canna da zucchero e betulla.

Lo studio

Secondo uno studio pubblicato sull'European Heart Journal, sono stati analizzati 1157 campioni di sangue di persone sottoposte a valutazione per malattie cardiache raccolti tra il 2004 e il 2011. Hanno anche esaminato un altro lotto di campioni di sangue di oltre 2100 persone che potrebbero anche aver avuto un rischio elevato per malattie cardiache. Dalle analisi svolte, hanno scoperto una serie di zuccheri alcolici che sembravano avere un impatto sulla funzione cardiovascolare, tra cui xilitolo ed eritritolo. Sullo xilitolo, i risultati dicono che persone con i livelli alti di xilitolo avevano quasi il doppio del rischio di infarto, ictus e morte. Inoltre la ricerca ha dimostrato che alcuni dolcificanti artificiali possono creare un contraccolpo nel sistema metabolico, inducendo il corpo ad aspettarsi più calorie, rendendo così più difficile la perdita di peso.

L'allarme

L'organizzazione mondiale della Sanita (OMS) ha avvertito i consumatori nel 2023 di evitare i dolcificanti artificiali per perdere peso e ha chiesto ulteriori ricerche sulla tossicità a lungo termine dei dolcificanti a basso contenuto calorico perché dannosi per i sistemi cardiocircolatori.