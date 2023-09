Vortice atlantico, allerta meteo in 4 regioni: forti temporali e nubifragi. Dove e quando colpirà

Vortice atlantico in arrivo in arrivo su gran parte dell'Italia da lunedì. Il fronte, secondo 3bmeteo, sarà associato all'evoluzione di una saccatura costituita dalla fusione della tempesta Jan. Si preannuncia piuttosto intenso, perché sarà carico del vapore che Jan avrà trascinato con sé dall'africa nord occidentale. I rovesci e i temporali potranno essere di forte intensità e avere carattere di nubifragio.

Tempesta Jan verso l'Italia. Nubifragi sabato, domenica estate ovunque

Dove colpirà

A rischiare saranno tutte le zone alpine e prealpine da ovest a est, le pedemontane e le medie-alte pianure specie quelle comprese tra la Lombardia e il Triveneto. Ma i fenomeni potranno localmente scivolare anche fino alla bassa pianura veneta. Anche la costa ligure rischia fenomeni di una certa importanza mentre l'Emilia Romagna e la bassa Lombardia saranno meno esposte.

Il transito della perturbazione si rivelerà infruttuoso per il resto della Penisola, anche se qualche isolato piovasco è atteso sull'alta Toscana. Per il resto, sole alternato a nubi stratiforme sterili e con caldo ancora intenso al Sud dove le massime potranno raggiungere ancora i 35/36°C. La ventilazione risulterà tesa dai quadranti meridionali su Sardegna, medio alto Tirreno e alto Adriatico. Qui i mari saranno mossi. Altrove venti deboli con mare calmo o poco mosso.

Le temperature

Nella giornata di martedì i residui del fronte transitato lunedì porteranno ancora un po' di variabilità al Centro con qualche isolato piovasco mentre mercoledì un campo di alta pressione di matrice azzorriana si estenderà dal vicino atlantico a tutto il Mediterraneo centro occidentale portando condizioni di tempo soleggiato ovunque. Le temperature tenderanno a diminuire anche al Centro e al Sud, ma resteranno ancora al di sopra delle medie stagionali. Nel contempo la saccatura atlantica si riorganizzerà anche grazie all'assorbimento dell'ex uragano Lee e una nuova intensa perturbazione sarà pronta a raggiungere l'Italia.

L'allerta

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per temporali a partire dal mezzogiorno di domani, lunedì 18 settembre. Per questo a Milano il centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Il Comune ricorda, che in base all'ordinanza del sindaco che è in vigore fino a fine mese. durante le allerte è vietato andare nei grandi parchi dove sono ancora in corso le verifiche sulla stabilità degli alberi e anche fermarsi vicino a piante e alberi che appaiono danneggiati. E inoltre è consigliato non restare sotto alberi o impalcature di cantieri, déhors o tende e mettere in sicurezza vasi sui balconi e tutti gli oggetti che possono essere spostati dal vento.

📆 Lunedì #18settembre

🔔🟠 #allertaARANCIONE per rischio temporali su settori della Lombardia

🔔🟡 #allertaGIALLA in quattro regioni

⛈ Temporali in arrivo su Piemonte, Lombardia e Liguria. Leggi l'avviso meteo del #17settembre 👉 https://t.co/EDh3qu3jJj#protezionecivile pic.twitter.com/gq5NLf4Rdg — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 17, 2023

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 18 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, specie sui settori settentrionali, in estensione alla Liguria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 18 settembre, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta e sull’intero territorio della Liguria.

Le previsioni

