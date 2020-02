Coronavirus, Vittorio Feltri: «Invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera»

contagi di coronavirus

Vittorio Feltri

Da Lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona.

partita di Serie A

In seguito alla scoperta dei numerosiin Lombardia e Veneto, non si è fatto attendere il commento del direttore di Libero, con il quale ha attaccato gratuitamente i napoletani. Non è la prima volta che i direttore disi lascia andare a commenti offensivi su Napoli e i suoi cittadini. Non troppo tempo fa, il suo giornale titolò: "A Napoli torna il colera. Lo portano gli immigrati" in riferimento a un presunto caso di colera curato in un ospedale partenopeo.Ecco il tweet: “Da Lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona”.Non è la prima volta che i direttore di Libero si lascia andare a commenti offensivi su Napoli e i suoi cittadini. Non troppo tempo fa, il suo giornale titolò: ". Lo portano gli immigrati" in riferimento a un presunto caso di colera curato in un ospedale partenopeo. Il tweet è poi arrivato dopo che nella serata di ieri allo stadio Rigamonti di Brescia, durante latra la squadra ospitante e il Napoli, dagli spalti si sono levati i soliti cori contro i partenopei, tra cui anche: "".