Mafia, chiesti 12 anni per il "re dell'eolico" Vito Nicastri

Chiesta la condanna a 12 anni di carcere per l'imprenditore Vito Nicastri, il "re dell'eolico". Nicastri è stato coinvolto nell'inchiesta della Procura di Palermo su un giro di mazzette alla Regione che ha per protagonista Paolo Arata , ex deputato di Forza Italia ora vicino alla Lega.L'inchiesta ha una tranche romana che riguarda il sottosegretario della Lega Armando Siri, accusato di corruzione. l Pm della Dda di Palermo Gianluca De Leo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere per concorso in associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni.