Vissani dice basta alle donne: «Costano e tanto, non m'interessano più»

Ha detto basta alle donne uno degli chef italiani più apprezzati nel mondo, Gianfranco Vissani, con la fama di gran corteggiatore e che evidentemente non ce la fa più a sopportare le intemperanze e il cambio d'umore delle donne che gli gravitano attorno. Lo riporta il sito ilquotidianodellazio.it citando un'intervista dello chef a Radio radio e ricordando che Vissani, è stato forse il primo cuoco italiano della nouvelle vague, a imporsi sulla scena nazionale e internazionale, grazie ad una conoscenza straordinaria, ereditata dal padre, della materia prima e dei migliori prodotti delle regioni italiane e di un talento raffinatissimo in cucina oltre che ad una personalità straripante, ed ha sempre avuto un debole per il gentil sesso. «Con le donne dico basta e faccio un passo indietro - ha detto Vissani a Radio Radio - prendo un anno sabbatico. Non voglio che mi rompano più le uova nel paniere, stiano dove sono, si facciano coprire dalla muffa e dalle formiche ma da questo momento a me le donne non interessano più. Noi uomini possiamo trovare tante cose piacevoli da fare senza rivolgerci al sesso femminile. Possiamo divertirci anche senza una donna, tra amici, a tavola e così quando vai a cena quello che paghi è quello che hai consumato tu e non devi averle sempre a carico. Le donne costano e tanto. Basta, non voglio più sentire parlare di donne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA